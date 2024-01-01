AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı vefat etti

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kısa süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan Uysal'ın tedavisi evinde devam ediyordu. Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.