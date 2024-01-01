Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde müzik öğretmeni olan Yusuf Andinç (30) ile Derya Andinç (27), 3 Aralık'ta evlendi. Ancak çift düğün yapmak yerine, düğün masraflarını Gazze'ye gönderme kararı aldı. Damadın tarihi Mardin manzarası önünde Filistin halk oyunu 'Dabke' dansı yapması sosyal medyada büyük beğeniyle izlendi.SABAH'a konuşan damat Yusuf Andinç "Uzun süredir Filistinli kardeşlerimiz zulüm altında, çocuklar soykırıma maruz kalıyorlar. Onlar üzülürken bizim burada düğün yapmamız uygun değildi. Eşimle, İsrail'in Gazze'de soykırım yapması ve Filistinliler'in yaşadığı acı nedeniyle düğün yapmama kararı aldık. 'Mardin'de herkese örnek olalım, elimizden ne gelirse destek çıkalım' dedik. Düğün yapmadığımız için bazı akraba ve arkadaşlarımız kırıldı. Ama düğünümüze bin kişi geleceğine milyonlarca insan gelmiş gibi oldu. Allah'ın izniyle doğacak çocuğumuza da kız olursa Aksa, erkek olursa Gazze ya da Selahaddin ismini vereceğiz. Dış çekime giderken de farkındalık olsun diye böyle bir video çektik. Bu kadar viral olacağını tahmin etmiyorduk. Şu an ülkemizde hatta tüm dünyada gündeminde. Herkeste bir farkındalık oluşturdu. Bu bizim için çok anlamlı oldu. Lütfen Filistin'i gündemde tutalım, İsrail'i boykot edelim. Çünkü orada kadınlar, çocuklar şehit oluyor. Birçok insan orada aç, susuz, elektriksiz kalıyor. Lütfen destek olalım" dedi.