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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Çocukların İcra ile teslimi uygulamasına son verildi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Çocukların İcra ile teslimi uygulamasına son verildi
Adalet Bakanlığı, UNICEF Türkiye ve Başkent Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER) paydaşlığında ebeveynlerine teslim edilen çocuklarla ilgili özel çalışma yaptı. Çocuğun üstün yararının gözetildiği rehberi değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni uygulama kapsamında çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuk görüşme merkezlerinde uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayrıca Tunç, "Bu uygulama ile çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların uygulamasını icra dairelerinden aldık, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri'ne verdik" ifadelerine yer verdi.
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Çocukların İcra ile teslimi uygulamasına son verildi
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