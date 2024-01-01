İyi ki doğdun Eren

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak'tı. Eren yaşasaydı, bugün 22 yaşında olacaktı. 7 yıldır acısı dinmeyen anne Ayşe Bülbül, yeni yılın son gününde Eren'in mezarına giderek, doğum gününü kutladı.Maddi imkansızlıklardan dolayı Eren'e hiç doğum günü kutlaması yapamadığını söyleyen Ayşe Bülbül, Eren'im, seni 15 yaşında toprağa verdim. Bugün senin doğum günün. Yaşasaydın 22 yaşında olacaktın. Doğum günün kutlu olsun şehidim, kınalı kuzum, yavrum. Seni çok özledim. Sensiz geçen 7. doğum gününde de mezarının başındayım. Doğum günün kutlu olsun.En büyük hayalin Güneydoğu'da komando olarak askerlik yapmaktı. Askere gideceğin yaşı iple çekiyordun. Bana, 'askere gider de şehit olursam sakın üzülme anne, beni sana ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutumla getirirler, şehit annesi olursun. Bundan daha büyük ve ne var' demiştin. Çok istediğin halde askere gönderemeden, o hainler seni benden kopardı, elimden aldı. Hakkını helal et Eren'im., Ne olursun bana bir şey söyle" diyerek gözyaşı döktü.