Türk diplomatı şehit eden terörist öldürüldü

Türk diplomat Osman Köse, görev yaptığı Erbil'de 17 Temmuz 2019'da gittiği bir restoranda PKK/ KCK'lı teröristlerin hain pususu sonucu şehit olmuştu. Olayın ardından elinde silahı ile kaçan PKK'lı terörist Cemil Akar an be an görüntülendi. MİT, güvenlik kamerası görüntüleri üzerine detaylı bir çalışma başlattı. MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde icra ettiği ortak hava harekâtında, Renas Derik Kod adlı Cemil Akar etkisiz hale getirildi.Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Bagok kırsalında Kahramanlar-39 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda; İçişleri Bakanlığı 'Terörden Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alan Piling Mardin kod adlı Delil Bal, gri kategoride yer alan Demhat Amad kod adlı İslam Ölçay ve Suriye uyruklu Welat kod adlı Raman Lokman Muhammed isimli teröristler etkisiz hale getirildi.