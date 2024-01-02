227 bin kişi hakkında ‘lekesizlik’ verildi

Lekelenmeme hakkı kapsamında 2017 yılından bugüne kadar toplam 1 milyon 313 bin 40 ihbar dosyası açıldı ve bu dosyalardan 977 bin 570'inde soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. 2023 yılında ise, 268 bin 362 ihbar dosyası açıldı ve bu dosyalardan 227 bin 200'ünde soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.Kişilerin vazgeçilmez ve devredilmez haklarından olan masumiyet karinesinin korunması amacıyla hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında 2023 yılında ise, 227 bin 200 kişi hakkında ihbarların asılsız olduğu gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Uygulama ile yargılamalarda soyut ve maddi dayanaktan yoksun soruşturma dosyalarıyla kişilerin herhangi bir denetimden geçmeksizin "şüpheli" olarak nitelendirilmesinin önüne geçildi. Asılsız, soyut ve maddi dayanaktan yoksun ihbar ve şikâyetlerin önüne geçilerek vatandaşların şeref ve itibarının zedelenmemesi sağlandı.Lekelenmeme hakkı konusunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında 2017 yılından bugüne kadar toplam 1 milyon 313 bin 40 ihbar dosyası açıldı ve bu dosyalardan 977 bin 570'inde soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. 2023 yılında ise, 268 bin 362 ihbar dosyası açıldı ve bu dosyalardan 227 bin 200'ünde soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.