Dünya medyası manşetten duyurdu

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü dünya basınında geniş yankı buldu. Ajanslar, on binlerce kişinin katıldığı tarihi yürüyüşten devasa kalabalığa ait görüntülere yer verdi. Programın, kalabalığın Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un ikonik camilerinde sabah namazının kılınmasının ardından başladığı vurgulandı. Öte yandan dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcıları Galata Köprüsü'ndeki kalabalığın fotoğraflarını paylaştı.İstanbul'da on binlerce kişinin katılımıyla şehitleri anmak ve İsrail'e tepki göstermek için büyük bir yürüyüş düzenlediğini kaydetti. Galata Köprüsü'nde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocuların, "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attığı belirtildi. Yürüyüşün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da üyeleri arasında bulunan bir vakfın çağrısıyla düzenlendiğine dikkat çekildi."On binlerce kişi İstanbul'da İsrail karşıtı protesto düzenledi" başlığını attı. Programın, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde sabah namazının kılmasının ardından başladığı vurgulandı."Binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi" ifadelerini kullandı."İstanbul'da on binlerce kişi Gazze savaşı nedeniyle İsrail'i protesto etti" ifadelerini kullandı. Protestocuların, ellerinde bayraklarla "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attığı bilgisi paylaşıldı.Binlerce kişi İstanbul'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla yürüdü.