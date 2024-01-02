Güneydoğu’da kalkınma hamleleri ivme kazandı

Bölücü terör örgütü en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu halkına verirken, Türk askeri ve güvenlik güçlerinin bölgeyi teröristlerden temizlemesi sonucu yeni bir sayfa açıldı. Hükümet, bölgesel kalkınma atılımları için düğmeye bastı. Dağlarında yamaç paraşütü yapılan Hakkâri, günlük 100 bin varillik petrol keşfi yapılan Şırnak artık terörle anılmıyor. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu şehirlerin kalkınması ve daha da gelişmesi için yapılabilecekler, il ve ilçe yöneticileri ile Kalkınma Ajansları temsilcilerinin de dahil olduğu 2 toplantıda masaya yatırıldı. Terörün yok edilmesiyle oluşan ortamda devlet, özel sektörü de bölgede yatırım yapmaya teşvik etti. Bu ay özel sektör tarafından planlanan yeni yatırımlar açıklanacak.Bölgeyi sık sık ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bu illerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Hakkâri ve Şırnak'ta halk, Bakan Güler'in yakın ilgisinden memnuniyetini dile getiriyor. Bölgesel kalkınmanın önünü açmak için kamu ve özel sektör el ele vermeye ve şehirlerde sorunları çözmeye devam edecek. Öte yandan Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak Kalkınma Yolu projesi ile Zengezur Koridoru projesi bölgesel kalkınmaya önemli katkı sunacak.