Seher vakti İstanbul’dan katil sürülerine mesaj: Susmayacağız

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği 250 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii'nde buluşan katılımcılar, sabah namazının ardından Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Katılımcılar daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile Ayasofya ve Sultanahmet meydanları ile Yeni Cami ve Süleymaniye Camii'nin önünde toplandı. Ellerinde Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail, Filistin'den defol", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü. Galata Köprüsü üzerinde dev Filistin ve Türk bayrağı açıldı.TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan "12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de, Filistin'de düşen şehitlerin de, orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Çünkü topraklarımız üzerinde gözü olanların, Arz-ı Mevud safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin de katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız" dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da bir TV kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Dünyanın daha adil bir yer olması için bu rüzgârın daha güçlü esmesi gerekiyor" dedi. SABAH'a konuşan katılımcılar "Teröre ve katil İsrail'in soykırımlarına karşı susmayacağız" dedi.Abdurrahim Karakoç'un "Kardan aydınlık" şiirinin de seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar cep telefonlarının ışıklarını açarak eserlere eşlik etti. Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi. Led ekranlara da "ForFairFuture" etiketi yansıtıldı. Köprünün Karaköy çıkışında oluşturulan platformda, yerli ve yabancı gazeteciler programı takip etti.Program sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okundu, katılımcılar da "Burada" diyerek karşılık vererek sık sık tekbir getirdi. Şehit fotoğraflarının olduğu pankartlar taşındı.Etkinliğin bitişinde elinde Filistin atkısı ile yürüyen İsmail Aydemir, bir gencin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzü kanlar içinde kalan adam "Elhamdülillah Müslümanım. Elimde bayrak vardı yolda gidiyordum, bu bana patlattı. Derdi ne anlamadım" dedi. Çevredekilerin müdahalesi sonrası olay yerine gelen polisler, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A.'yı gözaltına aldı. E.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi./SABAHEski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak da yürüyüşe katıldı.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar CEO'su Haluk Bayraktar da yürüyüşteydi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da etkinlikteydi.Asıl ve soylu öfkemizi hatırlatmak için toplandık. 12 şehidimizi asla unutmayacağız. Çünkü onlar aramızdalar. Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören zihniyete karşı, hürriyet ve hakkaniyet meselemiz var. Şehit edilen her bir kahraman bizim adımız. Filistin'de kaybedilen her can bizim canımız. Kahraman Mehmetçiklerimizin davasında, cesur Filistin halkının yanında, katil İsrail'in karşısında, ahdimiz silahımızdır bu soykırımda.Gazze'ye bugün ellerini uzatanlar yarın coğrafyamızda anestezisiz ameliyat istiyor. Biz istiyoruz ki bu anestezisiz, kanlı bıçaklı ameliyatlar artık son bulsun. İsrail şu anda insanların unutacağına, insanların günlük hayatlarına dalacağına güveniyor. İnsanların gündeminden bu soykırımın düşeceğine inanıyor. Biz bakmazken insanları katletmeye devam edeceğine inanıyor. Ama biz burada diyoruz ki 'Hayır, böyle bir şey olmayacak. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız ve sesimizi asla kesmeyeceğiz, asla susmayacağız. Türkiye'den yılın ilk saatlerinde henüz seher saatlerinde tüm dünyaya yükselen mesaj işte bu. Bu tepki çığ gibi büyüyecek. Bu çığ, katilleri ve soykırımcıları ezip geçecek.Türk milletinin ve İstanbul'un evlatları, bu sabah katliamlara ve zulümlere karşı yürüyerek tavırlarını gösterdi. Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman bizim davamıza sahip çıktığı için teşekkür ederim. Desteğiniz, duruşunuz, duygularınız, öfkeniz için teşekkür ederim. Allah, Gazze'yi korusun, Gazze halkı ve Türkiye halkı arasındaki muhabbeti ve sevgiyi daim etsin."2024 umudun yılı olsun" diyerek ilk günde sabah saatlerinde burada buluşan Gazze ve Filistin yürekli İstanbul'un tüm haysiyetli insanlarına selamlarını iletiyorum.Bebekkatili, eli kanlı terörist Amerika ve onun maşası İsrail'e sesleniyoruz! Ey katiller sürüsü, ellerini topraklarımızdan, masum bebeklerimizden, çocuklarımızdan, kadınlarımızdan, yaşlılarımızdan çekin. O kirli ellerinizi, okullarımızdan, hastanelerimizden, ibadethanelerimizden çekin. Yoksa yüzyıllardır o kirli ellerinizi kırdığımız gibi bugün de bu aziz millet sizlerin ellerini kıracaktır.Filistin'in kurtuluşu, insanlığın kurtuluşudur. Kudüs'e barış ve huzur gelmeden dünyaya barışın ve huzurun gelmesi imkânsızdır. Buradan hep birlikte haykırıyoruz. Gazze'nin hürriyeti, insanlığın hürriyetidir. Gazzeli kardeşlerimiz güvende olmadıkça, asla biz de güvende olmayacağız. Gazze özgür oluncaya kadar, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemiz devam edecektir.Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesi de etkinliğe destek verdi.Yeni Cami'nin yakınında oluşturulan bir noktaya, Filistin'de öldürülen bebek ve çocukları temsilen kefene sarılmış bebek maketleri bırakıldı. Bazı katılımcılar da kucaklarında kefene sarılı temsili bebek maketi taşıdı.