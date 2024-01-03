İran Cumhurbaşkanı yarın Türkiye’de: 2024’ün ilk misafiri Reisi

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık suçuna varan eylemleri dünyada fay hatlarını harekete geçiriyor. Son olarak ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere müdahalesi, İran savaş gemisi Elburz'un Babülmendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e ulaşması suları ısıttı. Bu atmosferde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın gerçekleştireceği Türkiye ziyareti kritik önem taşıyor. Erdoğan ile Reisi görüşmesinde birinci gündem Gazze. İki ülke arasında 2014'te kurulan ve son toplantısı 19 Temmuz 2022'de Tahran'da yapılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 8'inci toplantısı Ankara'da yapılacak. İki ülkenin 10 anlaşma imzalanması öngörülüyor. İran ve Türkiye arasında 6 milyar düzeyinde olan ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bunun için 2 sınır kapısının açılması konusu da masada olacak.