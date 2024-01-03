Kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T. Alanya’da operasyon ile yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)ekipleri Alanya ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Hollanda adli makamlarınca "Kara Para Aklama, Sahtecilik ve Dolandırıcılık" suçlarından İnterpol tarafından uluslar arası kırmızı aranan H.T (47) yakalandı. Hollanda makamlarınca her yerde aranan H.T.'nin Alanya'da olduğunu tespit eden KOM ekipleri alarma geçti.

ŞOK OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmaların ardından H.T.'nin Alanya'da kaldığı lüks dairesine Özel Harekat Ekipleri destekli Şafak Operasyonu düzenlerdi. Bir anda polisi karşısında gören H.T.'nin nutku tutuldu. Uzun süre konuşamadı. Emniyetteki ifadelerinin ardından H.T. Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.