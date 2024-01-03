KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü büyük bir tarih ve destan yazmıştır

Ersin Tatar, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesince Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 1972'de Türkiye İş Bankası tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlanan "Kıbrıs'ta Bayram" ve "Yeşil Ada Kıbrıs" kısa tanıtım filmlerinin 50 yıl sonraki ilk gösterimlerine katıldı.

Burada konuşan Tatar, filmleri çekenler ve titizlikle muhafaza edenler ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Dr. Ejdan Sadrazam'a, Türkiye İş Bankası temsilcisine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.

Tatar, geçmiş yılları Türk askerinin gelmesi özlemiyle ve umuduyla geçirdiklerini belirterek, bunun KKTC halkının yüreğindeki millet ve vatan sevgisini perçinlediğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974'teki Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutlayacaklarına işaret ederek, "Kıbrıs Türkü burada büyük bir tarih ve destan yazmıştır. Bunları böyle bu şekilde filmleştirmek de önemlidir işi canlandırma adına." ifadesini kullandı.

"GELECEK, TÜRKİYE'NİN BU COĞRAFYADAKİ VARLIĞI"

Tatar, ülkede mücadele yürütülürken geleceğe her zaman umutla bakıldığını kaydederek, geleceğin, Türkiye'nin bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ve mücadelenin hala devam ettiğini dile getirdi.

Resmi müzakere süreci için ortak bir zemin olup olmadığına bakılacağını ve varsa bu sürece geçileceğini aktaran Tatar, şu an yürüttükleri yeni milli siyasetin Türkiye'nin desteğiyle bu temelde, vizyonda ve anlayışta olduğunu vurguladı.

Tatar, uluslararası baskıların devam ettiğine dikkati çekerek, filmlerin gösteriminden yıllar sonra bir devletleri, cumhuriyetleri olduğunu ifade etti.

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak yaşamına devam ettiğini kaydeden Tatar, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin gelişen ve yükselen jeostratejik ve jeopolitik statüsüyle kendi güvenliği ve bağımsızlığının yanı sıra Türk dünyasına da büyük hizmet olarak önemli olduğunun altını çizdi.

Tatar, KKTC'nin Türk dünyasının Akdeniz'e açılan penceresi olduğuna işaret ederek, Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olmanın ne anlama geldiğinin tarihi perspektfiten değerlendirilmesinin ve geleceğe ışık tutulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Dr. Ejdan Sadrazam da tanıtım filmlerinde yer alan karelerdeki kişilerin kalplerinin ve bilinçlerinin, o günleri yaşayanlarda da yaşamayanlarda da bulunduğunu belirterek, "Bizler onların ideallerini, temellerini taşıdığımız sürece vatanımızı daha ileriye taşıyabilecek kudrete sahip olacağız." dedi.

Sadrazam, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesinin gelişimi konusunda Tatar'a teşekkür ederek, filmlerin hazırlanmasındaki öncü rolü ve restorasyon sürecindeki desteklerinden dolayı Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) ve Türkiye İş Bankasına teşekkürlerini iletti.