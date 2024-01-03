Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastinin sanığı olan ve MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, 'soğan tırları' davasında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Terör örgütüne silah sağlama' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak halkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Hablemitoğlu davasında 'ayda bir en yakın karakola imza vermek ve ikametinin bulunduğu ili terk etmemek' şartıyla serbest bırakılan Bozkır, adli kontrol şartını da ihlal etti. Davaya bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi Bozkır hakkında adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Temmuz'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkındaki yakalama kararına istinaden gözaltına alınan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bozkır'a, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü 'soğan tırları' davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildi. Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk olan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.