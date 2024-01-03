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Giriş Tarihi: 3.1.2024

PKK’nın zehir tacirine Irak’ta nokta operasyon

Halit TURAN Halit TURAN
PKK’nın zehir tacirine Irak’ta nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü PKK'nın para kaynağına yönelik Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonda; örgütün sözde uyuşturucu ticareti sorumlusu Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci etkisiz hale getirildi. Teröristin örgütün uyuşturucudan elde ettiği kara parayı aklayıp, kırsalda bulunan teröristlerin bilgisayar, uydu telefonu, kamera sistemleri gibi ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi. Terörist Doğruci'nin, geçmiş yıllarda İstanbul'da gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından dolayı adli soruşturma geçirdiği, örgüte katılmadan önce PKK'nın gençlik çalışmalarını yaptığı, 2017'de ise Kuzey Irak'a geçerek kırsalda faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
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PKK’nın zehir tacirine Irak’ta nokta operasyon
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