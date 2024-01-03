Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat sürdü.

Toplantının ardından alınan kararlar da açıklandı.

Buna göre;

Envanterdeki İHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı.

Uçak gemisi tasarımı, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin, milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri görüşüldü