Başkan Saygılı’dan Çiğli ve Karşıyaka ziyaretleri... CHP Belediyeciliğine veryansın!

Çiğli'nin çilesinin kaderi haline getirildiğini ve çığ gibi büyüdüğünü belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şöyle konuştu; "Harmandalı'nın çöpü, heyelan tehlikesi; tüm İzmir'in yükünü taşıyan ve bir türlü tam kapasiteli çalıştırılamayan Atık Su Arıtma tesisi ilçeyi inanılmaz bir yükün altında bırakıyor. Cumhurbaşkanımızın projesini hızla onayladığı ve teşekkür ettikleri Çiğli Tramvayı'na, 2022'de cümbürcemaat binip, şov yaptılar; önce 2023'te bitecek müjdesi verdiler, şimdi seçim sathı mailinde yeniden tarih veriyorlar. Alt ve üst yapı sorunlarını saymıyoruz bile. Çiğli, tam anlamıyla üvey evlat olarak kapının önüne koydukları bir ilçe. Devlet yatırımları olmasa, ayakta duramayacak. Bakırçay Üniversitesi; Kâtip Çelebi Üniversitesi; eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne kavuşturarak büyüttüğümüz Çiğli Devlet Hastanemiz; çevre yolu, son dönemde ilçenin varlığını güçlendirebildiği yatırımlar. Bunları da biz yaptık."
BİZ, YAPTIKLARIMIZI ANLATACAĞIZ
CHP'li belediyelerin verdikleri sözleri tutmadıkları gibi, unutturmak için de yıllardır bir algı operasyonu içinde olduklarını söyleyen Saygılı; "İlçeyi denize kavuşturacakları sözünü verdiler; çöp sorununu, imar sorunlarını çözeceğiz dediler. Ama sadece dediler. Taş üstüne taş koymadılar. Söz verdikleri bir kapalı pazar yerini, kreşi dahi yapamadılar. Muhtarların yanına bir belediye görevlisi vereceğiz, yerel sorunları yerinde hızla çözeceğiz dediler, muhtarları ziyaret bile etmediler. Halkımız, bu tabloyu Çiğli'de ve idarelerinde olan her ilçede yaşıyor. Biz de yaptıklarımızı anlatacağız. Verdiğimiz destekleri anlatacağız. Çünkü, İzmir'in yararına, ayakları yere basan her projelerine destek verdik. İzmir'i ileriye götürecek her adımlarına ortak olduk. İzmirliler, asıl engelin CHP Belediyeciliğinin zihninde olduğunu görüyorlar ve artık gereğini yapacaklar." dedi.
ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI, BİTMEYEN İŞLER
Karşıyaka ilçe teşkilatı ile de bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, burada da CHP Belediyeciliğinin İzmir'deki vaktinin sonuna geldiğini vurgulayarak yaşanan sorunları masaya yatırdı. Saygılı, şunları söyledi; "Bırakın vatandaşa hizmeti, yatırım yapmayı; ayakta durmakta zorlanan belediyeler en büyük eserleri oldu. Karşıyaka da bunlardan biri. Astarı yüzünden pahalı, çokça tartışılan, skandala dönüşen işlerle anıldılar. O böbürlendikleri Örnekköy Kentsel Dönüşümü bunların en vahimi. Reklamı kadar şaibesi de bol bir skandala imza attılar. Opera binası, yılan hikâyesi olarak tarihe geçti. Karşıyaka Stadı meselesi de ona keza. Biz şehre iki stat kazandırdık; onlar Karşıyakalıların dört gözle beklediği stat projesini 'Biz yapacağız' diyerek çıkmaza sürüklediler. Bırakın biz yapalım dedik, ona da yanaşmadılar. İzmir'in gözbebeği Karşıyaka, imar sorunlarından alt ve üst yapıya kadar tarihinin en bedbaht dönemini yaşadı. Sokaklarının hali ortada, Girne Bulvarı, Ordu Caddesi, Serinkuyu Kavşağı, Mavişehir giriş ve çıkışında, insanların trafikte ömrü gidiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'e 3 battı çıktı sözü nasıl yalan olduysa; Karşıyaka İskele önü için verdikleri battı çıktı sözü de yalan oldu. Batan ve çıkamayacak tek şey var artık, o da CHP Belediyeciliği. İçinde bulundukları durumdan bir kahramanlık hikâyesi çıkamazlar. Çıksa çıksa bir trajedi çıkar."