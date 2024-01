Başkan Saygılı’dan Çiğli ve Karşıyaka ziyaretleri... CHP Belediyeciliğine veryansın!

BİZ, YAPTIKLARIMIZI ANLATACAĞIZ

CHP'li belediyelerin verdikleri sözleri tutmadıkları gibi, unutturmak için de yıllardır bir algı operasyonu içinde olduklarını söyleyen Saygılı; "İlçeyi denize kavuşturacakları sözünü verdiler; çöp sorununu, imar sorunlarını çözeceğiz dediler. Ama sadece dediler. Taş üstüne taş koymadılar. Söz verdikleri bir kapalı pazar yerini, kreşi dahi yapamadılar. Muhtarların yanına bir belediye görevlisi vereceğiz, yerel sorunları yerinde hızla çözeceğiz dediler, muhtarları ziyaret bile etmediler. Halkımız, bu tabloyu Çiğli'de ve idarelerinde olan her ilçede yaşıyor. Biz de yaptıklarımızı anlatacağız. Verdiğimiz destekleri anlatacağız. Çünkü, İzmir'in yararına, ayakları yere basan her projelerine destek verdik. İzmir'i ileriye götürecek her adımlarına ortak olduk. İzmirliler, asıl engelin CHP Belediyeciliğinin zihninde olduğunu görüyorlar ve artık gereğini yapacaklar." dedi.