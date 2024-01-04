Başkan Saygılı’dan Çiğli ve Karşıyaka ziyaretleri... CHP Belediyeciliğine veryansın!

ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI, BİTMEYEN İŞLER

Karşıyaka ilçe teşkilatı ile de bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, burada da CHP Belediyeciliğinin İzmir'deki vaktinin sonuna geldiğini vurgulayarak yaşanan sorunları masaya yatırdı. Saygılı, şunları söyledi; "Bırakın vatandaşa hizmeti, yatırım yapmayı; ayakta durmakta zorlanan belediyeler en büyük eserleri oldu. Karşıyaka da bunlardan biri. Astarı yüzünden pahalı, çokça tartışılan, skandala dönüşen işlerle anıldılar. O böbürlendikleri Örnekköy Kentsel Dönüşümü bunların en vahimi. Reklamı kadar şaibesi de bol bir skandala imza attılar. Opera binası, yılan hikâyesi olarak tarihe geçti. Karşıyaka Stadı meselesi de ona keza. Biz şehre iki stat kazandırdık; onlar Karşıyakalıların dört gözle beklediği stat projesini 'Biz yapacağız' diyerek çıkmaza sürüklediler. Bırakın biz yapalım dedik, ona da yanaşmadılar. İzmir'in gözbebeği Karşıyaka, imar sorunlarından alt ve üst yapıya kadar tarihinin en bedbaht dönemini yaşadı. Sokaklarının hali ortada, Girne Bulvarı, Ordu Caddesi, Serinkuyu Kavşağı, Mavişehir giriş ve çıkışında, insanların trafikte ömrü gidiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'e 3 battı çıktı sözü nasıl yalan olduysa; Karşıyaka İskele önü için verdikleri battı çıktı sözü de yalan oldu. Batan ve çıkamayacak tek şey var artık, o da CHP Belediyeciliği. İçinde bulundukları durumdan bir kahramanlık hikâyesi çıkamazlar. Çıksa çıksa bir trajedi çıkar."