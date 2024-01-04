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Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:33

Bingöl’de PKK’ya ait 8 katlı mağara ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı bir mağara tespit edildi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de PKK’ya ait 8 katlı mağara ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 3 Ocak 2024 tarihinde yürütülen Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın operasyonu kapsamında, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve muhtemel sığınakları tespit etmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda, 17 adet kullanılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çivi ve metal parçaları, 22 adet büyük tüp, 4 adet şarjör, 250 adet pil, 14 adet varil içerisinde çeşitli yaşam ve sağlık malzemeleri, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi"

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Bingöl’de PKK’ya ait 8 katlı mağara ve mühimmat ele geçirildi
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