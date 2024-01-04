Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nden toplanan atıklar okullara atık kumbarası oluyor

Sıfır Atık Belgesine sahip Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile geri dönüşüm firması arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yerleşkeden çıkan geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında okullara atık kumbarası yerleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerince Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Sıfır Atık Belgesi aldı.

Yerleşkedeki geri kazanılabilir atıklar çevresel ve ekonomik kazanımlar çerçevesinde ayrı şekilde toplanarak lisanslı firmaya teslim edilirken bu sayede yeni bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı ve geri dönüşüm firması arasında 2023 yılında imzalanan protokol gereğince yerleşkeden toplanan geri kazanılabilir atıkların lisanslı firmaya verilmesi karşılığında her ay Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bir okula 10 adet mavi geri kazanılabilir atık kumbarası ve 10 adet gri geri dönüşmeyen atık kumbarası verilmeye başlandı.

Şehit Mustafa Solak Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Sevgi Anaokulu, Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya İlkokulu, Abdurrahman Durali Ekiciler İlkokulu, Şehit Süleyman Can İlkokulu, Şehit Serkan Dökmeci İlkokulu, Kafkas Ortaokulu, Adalet Ortaokulu, Sincan Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi ve Şehit Salih Cibir Özel Eğitim Uygulama Okulu'na teslim edilen 180 adet gri ve mavi 70 litrelik atık kumbarası ve ihtiyaç doğrultusunda 2 okula sağlanan 8 adet 240 litrelik konteyner, okul idareleri tarafından öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği noktalara yerleştirildi.

Okullardaki atık kumbara ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayan proje ile aynı zamanda sıfır atık yaklaşımının çocuklara küçük yaşlardan itibaren kazandırılması, atık oluşumunun önüne geçilmesi ve atıkların ayrıştırılarak biriktirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

- BAKANLIK EĞİTİM VE FAALİYETLERLE KATKI SAĞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen projeye, sıfır atığın yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlediği eğitim ve faaliyetlerle katkı sağlıyor. Bakanlık yetkilileri, kumbaraların yerleştirildiği okullardaki yöneticilere sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, sıfır atık ekiplerinin oluşturulması, planlama yapılması, ekipmanların yerleştirilmesi, ayrı toplama çalışması gerçekleştirilmesi, geçici depolama alanlarının kurulması, atıkların nereye teslim edilmesi gerektiği, eğitimin önemi, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olunması, sıfır atık bilgi sistemine veri girilmesi ve izleme yapılmasına yönelik bilgilendirmeler yaparak mevcut çalışmaları takip ediyor.

Öğrencilere ve öğretmenlere sıfır atık bilinci, israfı önleme, neden sıfır atığa geçilmesi gerektiği, atık oluşumunun nasıl önleneceği, atıkların tekrar kullanılması, atıkların türlerine göre ayrıştırılması ve ayrı biriktirilen atıkların geri kazanımı konusunda eğitimler verilirken, bu süreçte geri kazanım bilincinin geliştirilmesi için kompost gibi geri kazanım örneklerinden bahsediliyor. Öğretmenlere ve öğrencilere boyama kitabı, kalem seti, USB ve kumbara, okul kütüphanelerine de Bakanlık tarafından yayımlanan kitaplar hediye ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bulunan araçların ömrünü tamamlamış lastikleri de geri dönüşüm sürecinin parçası olarak Lastik Sanayicileri Derneğine (LASDER) teslim ediliyor ve atık lastikler karşılığında okullara satranç ve seksek oyunu takımı veriliyor. Bu kapsamda Ağrı Eleşkirt Cengiz Topel İlkokulu, Elazığ'daki Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu ile Sivrice Atatürk İlköğretim Okulu'na proje kapsamında satranç ve seksek takımları yerleştirildi.