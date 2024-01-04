Hâkim ve savcılar milletin emrinde olduğunu unutmamalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay binası İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katıldı. Törende Tunç'un yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yargı mensupları ve hâkim, savcı adayları da vardı. Bakan Tunç burada yaptığı konuşmada "Hâkimlik ve savcılık mesleği, aynı zamanda hukuku uygulayarak, toplumun huzurunu amaçlayan büyük bir sorumluluğu gerektirir. Bu sorumluluğu yerine getirirken hâkim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu da unutmamalıdır. Mahkeme kadıya mülk değildir. Millet adına, millet için karar verdiğini, her daim aklında bulundurmalıdır. Her hareketinde, davranışında, kararında buna dikkat etme zorunluluğu vardır" dedi. Konuşmaların ardından, ödül almaya hak kazanan hâkim ve savcı adaylarına ödülleri takdim edildi.