Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planları yapıyordu, etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 4.1.2024 09:47 Son Güncelleme: 4.1.2024 10:19

Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planları yapıyordu, etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Halit TURAN Halit TURAN
Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! Türkiye’ye yönelik eylem planları yapıyordu, etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet'in kaldığı bölge tespit edildi.

Saha ajanları Irak'ta PKK/KCK'nın üst düzey örgüt saldırı sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet'i adım adım izledikten sonra gerçekleştirilen operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristin uzun dönem Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket ettiği öğrenildi.

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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planları yapıyordu, etkisiz hale getirildi
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