Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! Türkiye’ye yönelik eylem planları yapıyordu, etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet'in kaldığı bölge tespit edildi.

Saha ajanları Irak'ta PKK/KCK'nın üst düzey örgüt saldırı sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet'i adım adım izledikten sonra gerçekleştirilen operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristin uzun dönem Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket ettiği öğrenildi.