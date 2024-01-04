TOKİ evlerinde yakalandı

NecipHablemitoğlu suikastı davası sanıklarından olduğu gerekçesiyle Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve bir süre cezaevinde kalıp serbest bırakılınca yurtdışına çıktığı düşünülen Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı. Bozkır'ın TOKİ konutlarında saklandığı ortaya çıktı. Özel Kuvvetler Komutanlığı eski görevlisi Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, 2006'da 'Sauna Çetesi' olarak bilinen suç örgütü ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra TSK'dan ihraç edildi. Şanlıurfa'da görülen silah ve patlayıcı kaçakçılığı davası nedeniyle Ukrayna'ya firar eden Bozkır, burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Ocak 2022'de bu ülkede yakalayıp Türkiye'ye getirdiği Nuri Gökhan Bozkır, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklanmıştı."Mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle" diğer 9 sanıkla birlikte geçen mayısta tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bozkır, her hafta karakola imza vermesi gerektiği halde Şanlıurfa'daki davada 21 yıl 9 ay hapis cezası verilmesiyle adli kontrol şartlarını ihlal ederek polis merkezine imzaya gitmedi. Bunun üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Bozkır, 7 Temmuz'dan beri aranıyordu. Hiçbir yerde bulunamayan Bozkır'ın yurtdışına firar ettiği düşünülerek kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları da uyarıldı.Önceki akşam önemli bir gelişme yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aydır aranan Nuri Gökhan Bozkır'ı Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı. Bozkır'ın TOKİ konutlarındaki apartman dairesinde saklandığı öğrenilirken, kendisini tanıyan vatandaşların ihbarıyla bulunduğu ortaya çıktı. Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece hakkındaki tutuklama kararına istinaden cezaevine gönderildi.