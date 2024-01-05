İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi yakınında inşa edilen yeni konferans salonunda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun 15 Ocak'a kadar yetişip yetişmeyeceği konusunda yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan seçim beyannamesi çalışmalarına devam etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen İstanbul adayının pazar günü açıklanacağını söyleyerek, "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye sürprizdir. İnşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" diye konuştu. Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak aday tanıtım toplantısında il belediye başkan adaylarının hemen hemen yarısının açıklanacağını belirten Erdoğan, "Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız.Seçim beyannamesini de 15 Ocak'ta Ankara'da açıklayacağız. Yeni açılan salonumuzda yeni strateji belgemizi açıklayacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin yerel seçim adaylarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız" dedi Bu arada AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarının büyük bölümünü netleştirdiği belirtildi.AK Parti, Türkiye'nin merakla beklediği belediye başkan adaylarının 40'a yakınını pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak. Aralarında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ gibi 14 büyükşehirin belediye başkan adayı da kamuoyu ile paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını netleştirdiği de kulislere yansıdı. Netleşen yerler arasında Ankara ve Antalya da bulunuyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı yerel seçimlerde özellikle muhalefetin yönetiminde olan şehirlerin yeniden kazanılması için yoğun çalışma yürütüyor. İstanbul özelinde şarkısından kampanyasına kadar ayrı bir lansman hazırlığı da yapıldığı öne sürüldü. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeniden İstanbul' parolası ile paylaştığı İstanbul'un sloganı etrafında özel çalışma yapılıyor. İstanbul ilçeleri için de ayrı bir lansman düzenlenmesi söz konusu.Başkent Ankara ve 7 Ocak'ta açıklanmayan diğer illerin adayları ise 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece AK Parti 15 Ocak tarihinde hem tüm belediye başkan adaylarını hem de 'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik' başlığında hazırlanan seçim beyannamesini tanıtmış olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde 18'inci seçim zaferi için sıkı hazırlık yapıyor. Erdoğan, her aday adayının siyasi geçmişlerini kontrol ediyor, herhangi bir soruşturmada adının geçip geçmediği, kamuoyundaki algısı, teşkilatın aday adayı hakkındaki fikirleri gibi konuları tek tek değerlendiriyor. Deyim yerindeyse her aday adayı için kuyumcu titizliği ile çalışılıyor. Gelinen noktada iki isim arasında kalınan bazı illere yönelik özel anket çalışmaları yaptırılıyor. İzmir, Gümüşhane, Ağrı, Hakkâri gibi 30 ilde anket çalışması yaptırıldığı belirtildi.Deprem şehirlerinin yeniden inşası nedeniyle belediye başkan adaylarının büyük çoğunluğunun da değiştirileceği ortaya çıktı. Devlet, depremzedelere verdiği sözleri yerine getirmek için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Deprem illerine ayrı önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ya il ziyaretlerine deprem illerinden başlaması ya da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin yıldönümünde o haftayı deprem illerinde açılış törenleri yaparak geçirmesi planlanıyor. Planlama önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.