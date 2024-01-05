MİT’ten nokta atışı operasyon

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinde, 'Eriş Berxwedan' kod adlı PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, etkisiz hale getirdi. Teröristin Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdiği daha sonra Irak alanına geçtiği öğrenildi.Bingöl'ün Genç ilçesinde ise terör örgütüne ait 8 katlı mağara ele geçerildi. Mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirildiğini, 2023 dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısının ise 2 bin 237'ye ulaştığını duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ayrıca 29 Aralık'ta icra edilen hava harekâtlarıyla mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedefin başarıyla imha edildiğini açıkladı.