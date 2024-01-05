Yargıtay Birinci Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız oldu, bu bir gerçek

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı için Afyonkarahisar'a gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyüp Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili Âdem Albayrak, Genel Sekreter Fevzi Yıldırım, Yargıtay Üyesi Ali Orhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Doğan, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

KONU ÖNEMLİ BİR KONU

Ziyaret öncesi Valilik Şeref Defterini imzalayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. AYM'nin, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki hak ihlaliyle ilgili 'AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok' diyerek, karara uyulmamasını kararlaştırılmasını değerlendiren Atalay, konunun önemli bir konu olduğunu söyledi.

UZUN BİR KONUDUR

Konunun çok derin ve uzun bir konu olduğuna dikkat çeken Akarca, "Bu ayak üstü değerlendireceğimiz bir konu değil. Anayasa Mahkemesiyle ilgili son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Aşağı yukarı 5-6 yıldır süre gelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından kaynaklanan ve anayasanın yorumundan kaynaklanan ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız oldu, bu bir gerçek" dedi.

SORUYU BAŞSAVCIMIZA SORUN

Başkan Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in katıldığı bir televizyon programında kadın cinayetlerinin cezasının idam olması gerektiğini savunarak, "Kadın cinayetlerinde verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Bana göre suçu ispat edilenin cezası idam olmalı. Bazı suçlarda idam olmalı" şeklinde açıklamaları sorulması üzerine ise "Başsavcımız burada isterseniz bunu kendisine sorun" diyerek gülümseyip, soruyu cevapsız bıraktı.