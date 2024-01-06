Kezzaplı saldırgana 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Olay, geçtiğimiz yıl 25 Haziran da merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Selahaddin Ökçesiz, dükkanını açtıktan kısa süre sonra üzerinde siyah çarşaf bulunan bir saldırgan tarafından kezzaplı saldırıya uğradı. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

TUVALETE GİRİP ÇARŞAF GİYMİŞ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 242 kameradan bin 650 saatlik görüntüyü inceleyen polis, saldırganın olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği bölgeye gelerek keşif yaptığı, sırt çantasıyla tuvalete giren saldırganın siyah çarşaf giyerek dışarı çıktığı belirlendi. Minibüsle olay yerinden ayrılan Mehmet Coşgun, kaçtığı Hüyük ilçesinde gözaltına alındı. Coşgun tutuklandı.



15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılık iddianamesinde Mehmet Coşgun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede ayrıca olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği belirtildi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ÇARŞAF VE TUZ RUHU ALIP DEHŞET SAÇTI

İddianamede Mehmet Coşgun'un olayı nasıl gerçekleştirdiği de anlatıldı. Selahaddin Ökçesiz ile aralarında husumet olduğunu, en son telefonda görüştüğünde kendisine küfürler ettiğini anlatan Coşgun, "Selahaddin ile tekrar görüşmek için işyerinin önüne gittim. Yakın bir bakkaldan tuz ruhu ve maşrapa, başka bir dükkandan siyah çarşaf ve çanta aldım. Çarşafı giyip tuz ruhunu maşrapaya doldurdum. İşyerinin önüne tekrar gittiğimde Selahaddin'i gördüm. Sırtı dönükte ve yanına yaklaştım. Korkutmak için tuz ruhunu üzerine attığım sırada Selahaddin bana doğru döndü ve tuz ruhu yüzüne isabet ettiği" dedi.

NİTRİK ASİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İddianamede saldırı nedeniyle Selahaddin Ökçesiz'in hayati tehlike geçirdiği, yüzünde, gövde ön yüzünde ve kollarında kimyasal yanık oluştuğu, ayrıca görme kaybı meydana geldiği belirtildi. Coşgun'un attığı kimyasal maddenin ise nitrik asit olduğunun belirlendiği ifadelerine de yer verildi.