‘Casusluk’ operasyonundan Mossad’ın Hamas Masası çıktı

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü polislerinin tespitlerinin ardından İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalıştıkları gerekçesiyle 34 şüphelinin gözaltına alındığı "Casusluk Operasyonu" ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu kişiler ve İsrail uyruklu aktivistlere yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına gizli faaliyetler yürüten 46 kişi tespit edilmiş, 34 şüpheli İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonla yakalanmıştı. Şüphelilerin sorguları İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik MOSSAD adına keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi eylemler yapmayı planladıkları tespit edilen ve dikkat çekmemek adına alışveriş poşetleri ile keşif yaptıkları saptanan şüphelilerin, MOSSAD'ın İsrail Tel Aviv'deki Hamas Masası'na bakan özel birimi tarafından yönetilip yönlendirildiği belirtildi. Arap asıllı olan şüphelilerden bazılarının 'Ebu Fadi' künyesiyle bilinen ve Sırbistan'da sürgün yaşayan Muhammed Yusuf Dahlan'a yakın isimler oldukları iddia edildi. Devşirdikleri sabotaj ekibindeki şüphelilerle sosyal medya üzerinden irtibat kuran MOSSAD yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştıkları da ortaya çıkmıştı. Şüphelilerin 26'sı tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi, 8'i yurtdışı edildi