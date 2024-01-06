Devlet var oldukça unutulmayacak

İzmir Adliyesi'ni hedef alan PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren ve kahramanlığı sayesinde onlarca kişinin hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 7. yılında anıldı. İzmir Adliyesi önünde düzenlenen törene, şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, kızı Zeynep Dila Sekin, şehit Musa Can'ın eşi Mecburiye Can, kızı Emine Can ve Vali Süleyman Elban da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Trafik polislerinin terörle mücadele noktasında böyle bir çalışması olmamasına rağmen, o hemen silahına sarıldı. Kahramanca mücadele ederek büyük bir faciayı, büyük bir terör eylemini önledi. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik ve beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" dedi. Törende İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel de konuşma yaptı. Bakan Tunç, törenin ardından Fethi Sekin Anıtı'na ve Sekin'in şehit olduğu alana karanfil bıraktı. Adalet Sarayı'nda da lokma dökülürken, adliye mescidinde ve Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii'nde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.Fethi Sekin için memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık Köyü'ndeki mezarı başında düzenlenen törene ise Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mezar başında Kuran-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi. Törende konuşan kardeşi Ahmet Sekin, "Genelde bu tür konuşmaları rahmetli babam yapardı, ben de arkalarda oturup izlerdim. Allah'a hamdolsun ki ben öyle bir babanın oğluyum ve kardeşimin kanını taşıyorum. Babamızdan kalan şeref bize yeter. Yaklaşık 15 gün önce 12 şehit verdik. Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, cenazenin ardından Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya hakkını helal etmedi. Ben de Meclis'te oturan PKK yandaşlarına hakkımı helal etmiyorum. Kendini bilmeyen bir gazeteci, şehit babamıza olmadık hakaretler göstererek sen kimsin diye hitap etti. Ben de ona soruyorum, sen kimsin. Biz bu vatan için evladını vermiş, canını ve kanını vermişiz" dedi.Diğer kardeşi Fikriye Sekin ise, "İnsanlar doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Fakat bazı insanlar doğarlar ve ölümsüz olurlar. Ağabeyim şehadet şerbetini içerek Allah tarafından ölümsüzlük iksiri ile donatıldı. Ülkemizde yaşayan 7'den 70'e tüm vatanseverler tanıyor ve biliyor. Yüreklere ve beyinlere o kadar güçlü kazındı ki bu sevgi, bu ülkenin kalbinde devlet var oldukça silinmeyecektir" ifadelerini kullandı.