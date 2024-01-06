Fatih Altaylı’ya yurtdışına çıkma yasağı getirildi

İstanbul'da yüz binlerin katıldığı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi sonrası evine dönen İsmail Aydemir'e tevhid bayrağı taşıdığı için yumruklu saldırıda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A'ya 'Eline sağlık' diyerek destek veren Fatih Altaylı, savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Altaylı yurtdışına çıkış ve imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, "Suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Öte yandan, başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatmıştı.Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatih Altaylı sabah saatlerinde savcılığa geldi. Altaylı, savcılığa ifade verdi. Savcılık ifadesi tamamlanan Fatih Altaylı, yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Altaylı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.