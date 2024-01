İmamoğlu cephesinde değişen bir şey yok: Yapmadığı işleri yine vaat etti

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in hazır bulunduğu programa, davet edilmesine rağmen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında 2019 seçimlerinde söz verdiği ancak yapmadığı vaatlerini tekrarladı. Ayrıca AK Parti döneminde başlatılan projeleri de sahiplendi. İşte İmamoğlu'nun İstanbulluları canından bezdiren karnesi:Sembolik rakamlara indirileceği belirtilen toplu ulaşım ücretlerine yüzde 476, ekmeğe yüzde 567, suya yüzde 500, otoparka ise 10 kat zam yaptı."Bizden önceki 25 yılın ortalamasının 4 katından daha fazla metro hattını her yıl İstanbul'a kazandırdık" dedi. Ancak resmi belgeler kendisini yalanladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılarak 2 Ekim 2022'de açılan Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik Metro Hattı ve 8 Nisan 2023'te açılan Başakşehir- Kayaşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi metro hattını kendileri yapmış gibi gösterdi."Yağmur sonrası su taşkını sorunu çözdük" afişleri asarken, altyapı eksiklilkleri yüzünden megakent yağan her yağmurda sel sularına teslim oldu. Onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı.CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak kaldırdığı bursları unuttu. Kendi dönemlerinde partisi tarafından yasaklanan bursların tekrar verilmeye başladığını iddia etti. Meclis kararına rağmen öğrenci toplu ulaşım kartlarına zam yaparak 40 TL'den 212 TL'ye çıkarttı. Yine öğrencilere kolaylık sağlayacaklarını belirtti.TEM'e Megabüs projesini unuttu. 2021'de açıkladığı Hız Ray projesini hayata geçireceklerini aktardı. "Liyakatli emekçi kadrolarla İstanbul'u yöneteceğiz", "Kimsenin ekmeğine dokunmayacağım" sözlerini unutarak 2019- 2023 yılı arasında 23 bin İBB çalışanını işten çıkarttı, yerlerine 66 bin kişiyi işe aldı.5 yılda 100 bin konut yapma vaadinde bulundu ancak bu sözünü yerine getiremedi. 2024 seçimleri sonrası çalışmalara başlanacağını aktardı.İstanbul'un su kaynakları olan barajlar ve dereler kanalizasyon sularıyla doldu. İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç'i çamur deryasına çevirdi.Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni yapım aşamasında iptal ederek 'temel atmama töreni' düzenledi, tarihe geçti. Her gün yeni bir temel atma töreni yapıldığını öne sürdüCHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye İETT otobüslerinin 4.1 milyar TL'lik bakım ve onarım ihaleleri verildi. İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve tramvaylarda yüzlerce kaza ve yangın meydana geldi. Birçok vatandaş yaralandı. Yolda kalan otobüsler ise vatandaşlar tarafından itildi.İBB yönetimi 2024'E 155 milyar TL borçla girdi. Sayıştay, 2022 raporunda İBB yönetimini borç sınırını aştığı konusunda uyardı.