İttifak bitti sefa sürüyor

Denizli'de,İyi Parti ile yapılan ittifak sonucu Merkezefendi Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Şeniz Doğan, diyet olarak İyi Partili Belediye Meclis Üyesi Fatih Coşkun'u başkan yardımcılığına getirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü gibi önemli birimlerin personel alımı ve bütçelerinden sorumlu başkan yardımcısı olan Fatih Coşkun, 5 yıl makamının keyfini sürdü.Ancak 6'lı masa son seçimleri de kaybedince ittifak dağıldı. Buna rağmen Fatih Coşkun, görevine devam etti. Bu durum CHP'de rahatsızlığa neden olurken, Fatih Coşkun'un izinli olduğu günlerde dahi makam aracını kullanması eleştirilere yol açtı. Önümüzdeki seçimlerde İyi Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı da olacağı öne sürülen Fatih Coşkun'un istifa etmemesi, CHP'lilerin tepkisini topladı. Coşkun'un, 31 Mart'taki yerel seçimlerde aday gösterilmesi halinde rakip olacağı Şeniz Doğan'ın yardımcılığını sürdürmesi, "İttifak bitti ama sefa sürüyor" yorumlarına neden oldu.