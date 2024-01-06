Siyonist işgale inşaat limiti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail vatandaşlarının KKTC'den gayrimenkul edindiğine yönelik iddialara ilişkin SABAH'ın sorularını yanıtladı. Tatar, ülke vatandaşları üzerinden sözleşmeyle yabancılara yapılan satışların tapuda kayıtlı olmadığını ve hukuki olmadığını söyledi. Tatar, "İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğuna bağlı olarak limitler getirilebilir" dedi. Tatar şöyle konuştu:* Devletimiz Türkiye ile istişare içinde. Rakamlara bakıyoruz, gerekli tedbirler de alınacaktır. Yasalarımıza göre bir yabancı KKTC'den mülk alabilmesi için ciddi bir güvenlik soruşturmasından geçmelidir. Türkiye ile de istişare edilir. Ondan sonra Bakanlar Kurulu karar verir.* Özellikle Ukrayna savaşından sonra Kıbrıs'a gelip taşınmaz alan çok insan var. Bunlar KKTC'nin ilgili makamlarının bilgisi dahilindedir. Bir yoğunluk oldu ve bunlar izleniyor.* Kıbrıs Türkü ata geleneği olarak toprağına her zaman sahip çıkmıştır. Tarımsal arazilere inşaatların yapılmaması yönünde çalışmalarımız var. Özellikle İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğu oldu. Belli bölgelerde yoğunluğa bağlı olarak sınırlamalar getirilebilir. İçişleri Bakanlığı'mız, Türkiye ile istişare halinde çalışıyor.* Sözleşmelerle bazı kişilerin gayrimenkul aldığı bilgimize sunuldu. Bir KKTC vatandaşı, dilediği kadar mal-mülk alabilir. O alıyor, ama bir sözleşme yapıyor ve başka birinin adına onları tutuyor. Bunlar hukuki dayanağı olan işlemler değil, dolayısıyla o mal da o yabancılara ait değildir. Çünkü tapuda kaydı yapılmamıştır. Ama hoş değildir. Çünkü neticede bir sözleşme var. Hükümet bunları gözden geçiriyor.* İngiltere, Kıbrıs'tan çekilme karşılığında 2 egemen üs aldı. Adanın yüzde 3'üne tekabül ediyor. Egemen üs olduğu zaman İngiltere orada istediği gibi faaliyette bulunabiliyor.* ABD ve İngiltere birlikte hareket etmek suretiyle İsrail lehine Kıbrıs'ta müdahale yapabiliyor. Bize göre yanlışlar da yapabiliyorlar. Kıbrıs'ı da zora sokabiliyorlar. * Maraş öylesine popüler bir destinasyon haline geldi ki dünyanın farklı yerlerinden Maraş'ı bu şekliyle görmek için gelenler var.*Kıbrıs çift yönlü kabloyla Türkiye'ye, Türkiye üzerinden iletim hatlarıyla Avrupa Birliği'ne bağlanacak.