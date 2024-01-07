AK Parti’nin İstanbul adayı bugün belli oluyor

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim takvimi çerçevesinde temayül yoklamasını tamamlayan ve aday tespit çalışmalarına yoğunlaşan AK Parti'de merakla beklenen an geldi. Aylardır hummalı bir çalışma yürüten AK Parti, bugün İstanbul adayını açıklayacak. AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tanıtma etkinliği, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 12'si büyükşehir olmak üzere toplamda 28 belediye başkan adayının duyurulacağı toplantıda, İstanbul dahil birçok ilin adayları kamuoyuna açıklanacak. Kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.* Tarihi tören kısa bir film gösterimiyle başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve adayların alfabetik sıraya göre isimleri açıklanacak. Erdoğan'ın bugün başkan adaylarını açıklayacağı iller şöyle: İstanbul, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Yalova.* Aday belirleme çalışmalarının ardından miting maratonu başlayacak. AK Parti sahaya "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla inecek. Seçim çalışmalarını yavaş yavaş şekillendiren AK Parti, İstanbul için özel bir kampanya hazırladı. Megakente özel bir şarkı üzerinde çalışan AK Parti'nin rakibi ise önceki seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu olacak.