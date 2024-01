Birliğimize saldıranlar istihbarat sızmalarıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli "kelime-i tevhid" sancağını "hilafet bayrağı" olarak öne sürenlere, "Be hey cahiller güruhu" diyerek seslendi. Bahçeli, "Şayet hazımsızlık kelime-i tevhid'en ise tarafımızı açık açık seslendiriyor ve tarihe not düşüyorum. Lâilâheillâllah Muhammeden Resulullah" sözleriyle büyük alkış aldı. Cumhuriyet'in kurucu fikrine ve kurucu ruhuna sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Hilafet tartışmasını kamçılayanların, istismar edenlerin hepsi birden hastalıklıdır, açıkça ipotek altındadır" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin diğer açıklamaları şöyle:* İnanan-inanmayan, laik-antilaik, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Cumhuriyetçi-Osmanlıcı ihtilaf ve ikiliğine oynayan her kim varsa onlara dikkat ediniz. Onlar ki son günlerde kıskıvrak yakalanan Mossad ajanlarından çok daha tehlikeli olan namertlerdir.* Bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe veren AYM, milletimizin gasp ve ihanet edilen haklarını ne yapacak, adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin şerefli hâkimlerini de yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz.* Türkiye'de diktatörlük hâkim olsaydı, her akşam televizyonlara çıkıp ileri geri konuşanlar, Can Atalay davasıyla ilgili devlet ve yargıya meydan okuyanlar, bölücüleri ve teröristleri pervasızca destekleyenler, sorarım sizlere, nasıl küstahça küfür ve hakaretlerini sıralayacaklardı? Diktatörlük olsaydı, cezaevindeki bir terörist Türk devletine nasıl 'işgalci' diyecek, vatanımızın bir bölümünü hangi hakla sözde Kürdistan olarak tanımlama cesareti gösterecekti?* Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. TFF süreci yönetemediği gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de aklı başında, sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir. Hiç kimse Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. En başta TFF Başkanı olmak üzere, Riyad krizine dâhil olan her kim varsa kuru bir özürle veya bir şey olmamış gibi davranarak vaki sorundan muafiyet kazanamaz.