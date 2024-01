CHP, adalet bahanesiyle ‘DEM’lenecek

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz terör sevicilerle yol yürüme konusunda en az selefi Kemal Kılıçdaroğlu kadar maharetli çıkan Özgür Özel, yargıdaki 'Can Atalay'a tahliye' tartışmaları üzerinden 'Adalet mitingi' kılıfıyla halkı 14 Ocak'ta eski adı olan Tandoğan'ı kullanarak Anadolu Meydanı'na çağırdı.Özel'in çağrısı sonra Ankara'nın yanı sıra diğer illerdeki DEM Parti örgütlerinin miting için hazırlık yaptığı öğrenildi. Partiden konuya ilişkin resmi bir karar açıklanmasa da, önceki gün Meclis'te konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay tartışmalarına ilişkin "Hep birlikte direnelim" çıkışı ile dikkat çekti. Bugüne kadar ortak bildiri skandalı, Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, kayyum ve tezkerede Meclis'te aynı safta yer alan CHP ve DEM Partili vekillerin, mitingde de bir arada olması bekleniyor.