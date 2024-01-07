MOSSAD’ın Türkiye şifresi çözüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesindeki İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı'nın; Mossad'ın Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi amacıyla 34 şüpheliyi yakaladığı "Köstebek" operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye'deki Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 15 şüphelinin "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan tutuklandığı soruşturmada şüphelilerin birçoğu Mossad adına yaptıkları eylemleri tüm ayrıntılarıyla anlattı.* Yakalananların profiline bakıldığında ise Mossad'ın çalışma yöntemi de ifşa oldu. Buna göre adres bilgileri için gayrimenkul sektöründen, fotoğraf çekimleri için fotoğrafçılardan, sağlık ve hastane bilgileri için bu kurumlarda aktif görev alan kişilerden işbirlikçilerin seçildiği görüldü. O kadar ki Gazze'deki öğrencilere burs sağlamak üzere hizmet veren eğitim vakfında idari işler müdür yardımcısı olan Kadir A.'nın dahi İsrail istihbaratına çalıştığı tespit edildi.* Sağlık Destek personeli olarak Fatih Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Hazem M.'nin de Mossad adına çalıştığı saptandı. İşbirlikçinin, Türkiye'ye getirilen Filistinli yaralıların isim listesini Mossad'a verdiği belirlendi.* İstanbul'da gayrimenkul uzmanı olan Ahmet A.'nın ise İstanbul'daki iki ayrı sitenin bilgi ve fotoğraflarını ilettiği tespit edildi. Ahmet A. ifadesinde; yaptıkları karşılığında 884 dolar ve 115 Euro aldığını söyledi.* Kadir A. adlı şahsın İstanbul'da "Gazze'deki öğrencilere burs sağlayan" vakfın müdür yardımcısı olduğu, İsrail'in hedefindeki öğrencilerin belirlenmesine yardımcı olduğu öğrenildi.* Aranan Filistinli M.Z.'nin, Hamas yöneticilerinden Khalidi Almasal'ın daha önce yakın korumalığını yaptığı belirlendi. M.Z.'nin, yakalanan Muhammed A. ile birlikte İsrail istihbaratıyla bağlantılı bir şirketten para aldığı belirlendi.* İsrail istihbaratına çalışan ve bin dolar ödeme alan Filistin uyruklu Ahmed M.'nin kardeşinin ise Hamas lideri İsmail Heniyye'nin sosyal medya danışma olduğu anlaşıldı.* Ahmet M., paranın kardeşinin oğluna gönderildiğini söylese de Filistin uyruklu M.M.'yi Israil istihbarat servisiyle bağlantılı "Corbenic Capitane" adlı paravan şirkete yönlendirdiği tespit edildi.Soruşturmada MOSSAD'ın işbirlikçilerle irtibat kurduğu Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (IÇOM) kullandığı 7 telefon numarası belirlendi. İşbirlikçilerle bu hatlar üzerinden açılan Telegram, Whatsapp uygulamaları ve sosyal medya hesaplarından irtibat sağlandığı tespit edildi. Ödemelerin para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla ödendiği belirlendi.