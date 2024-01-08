Bakan Güler’den terörle mücadelede kararlılık mesajı: İnlerini yerle bir etmede kararlıyız

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Kriter Dergisinde Bakan Yaşar Güler ile söyleşiye imza attı. Bakan Güler, Cumhuriyetin ikinci asrını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, aynı zamanda "Savunmanın Yüzyılı" da yapma kararlılığında olduklarını ifade etti. Değişen ve gelişen dünyadaki savaşların da değiştiğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:Türk savunma sanayii, teknoloji, tecrübe, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiğiyle dünyada büyük yankı uyandırdı. Asıl hedef, muharip eğitim uçağı HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN'ın envantere alınması.Filistin'de, uluslararası hukukun ihlal edilmesi, ayrım gözetmeksizin hastaneler, okullar, ibadethaneler, mülteci kamplarının hedef alınması ile daha da vahimi çoğunluğu bebek, çocuk ve kadınlardan oluşan binlerce masum sivilin katledilmesi kabul edilemez. Bu durum bir insanlık suçudur.Dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı askeri işbirliğini geliştirmek için askeri çerçeve anlaşmaları, askeri eğitim işbirliği ve askeri yardım anlaşmaları imzalandı. "Askeri Çerçeve Anlaşmaları bağlamında, kardeş, dost ve müttefik ülkelerle bugüne kadar 88 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması, 63 ülke ile Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalandı.(Terörle mücadele) Sözde kaleleri mağaralarını başlarına yıkma inlerini yerle bir etmede kararlıyız.Ankara/Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.