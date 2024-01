İstanbul’un ulaşım çilesini bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum, ilk günden işe koyuldu. Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçen Kurum, "Şu anda harıl harıl çalışıyoruz. 100 günlük ve bir yıllık İstanbul Acil Eylem Planı'mızı hazırlıyoruz" dedi. Bu çerçevede çalışmalarına ilk günden, hiç vakit kaybetmeden başlayan Kurum'un ana gündem konularından birini de İstanbula 5 yıldır çile çektiren ulaşım.Tamamlanan ya da devam eden metro projeleri ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Kurum, ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Kurum, görüşmeye ilişkin, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız" dedi.İstanbul, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, her konuda olduğu gibi ulaşımda da hızla geriye gitti. Ulaşım çilesi, her gün toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca İstanbulluyu isyan ettiriyor. Bakım ve onarım ihalelerinin peşkeş çekmesi nedeniyle İETT otobüsleri başta olmak üzere, ulaşımın can damarı konumundaki Metrobüs, metro ve tramvayda 4.5 buçuk yılda onlarca ölümlü kaza meydana geldi, birçok kişi yaralandı. Yolda kalan otobüsleri ise vatandaşlar itmek zorunda kaldı. İSPARK ücretlerine de 10 kat zam yapıldı.