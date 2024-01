Sarıkamış şehitleri unutulmadı: Binler şehitler için yürüdü

Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce yazlık kıyafetlerle çıktıkları yolda Sarıkamış'ın soğuğunda can veren 90 bin şehidin anısına her yıl Sarıkamış'ta yürüyen vatandaşlar, bu sene de yürüdü.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 10 binlerce vatandaşla birlikte 6 kilometrelik yolu Sarıkamış şehitleri için yürüdü.Kelime-i Tevhid pankartı açarak yürüyen gençler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.Vatandaşlar, yürüyüşte Filistin'i de unutmayarak Türk bayrağının yanında Filistin bayrağını da açtı.Anma töreninde konuşan Bak, "Burada bir destanı hep beraber dinliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. İşte bu Türk ordusudur, Türk askeridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu topraklarda, vatanın dört bir köşesinde Şehit düşmüş yiğitlerimizi anmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak programlar düzenliyoruz. Gençlerimize bu efsaneleri anlatıyoruz. Bu topraklarda izin var. Bu topraklarda senin parçan var. Bu toprakların, bu coğrafyanın bedeli çok ağır" diye konuştu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Yemen'de susuzluğa direnen Mehmetçiklerin kahramanlığına yalın sıcağın şahit olduğunu belirterek, "Çanakkale'de mermilere göğüs geren kahramanların şahidi Gelibolu'nun sert rüzgarlarıdır. İşte şimdi şahidimiz Sarıkamış'ta Allahuekber Dağlarından yağan kardır. Ecdadımızın bize miras bıraktığı bu vatanı korumak ve gelecek nesillere teslim etmek görevimiz anlık olarak bizim sorumluluğumuzda. Bakanlık olarak biliyoruz ki şehit yakınları ve gazilerimiz, bizim ailemizin bir parçası" ifadelerine yer verdi.Yürüyüşe katılan 77 yaşındaki Hüsamettin Şimşek, "İstiklal gazisi torunuyum, Sarıkamışlıyım her sene bu yürüyüşe geliyorum. 6 KM yürüyoruz her sene gücüm yettikçe yürüyeceğim. Oğlum asker, abim asker emeklisi, yeğenim asker. Bizim ailede askerlik bir makam. Asker olan bizim ailede daha farklı bir makama gelir" dedi.