AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş’tan SABAH’a özel açıklamalar

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Savaş, "Biz Aydın'ın üreten ve ürettiğine değer katan şehir haline getirmek istiyoruz. Esnafımızla çiftçilerimizle, sanayicilerimizle, işçilerimizle ilgili projelerimiz var. Esnafla rekabet eden bir belediye yönetimi olmayacak. İlçe belediye başkanlarıyla rekabet eden bir başkan olmayacak. Hizmet ve eser siyaseti konuşulacak" dedi.

EMSALLERİNE GÖRE 20 YIL GERİDE OLAN BİR ŞEHİR

Aydın'ın göbeğinde kanalizasyon olmayan mahalleler olduğuna dikkat çeken Mustafa Savaş, "Aydın Büyükşehir Belediyesi yol, su, kanalizasyon gibi temel görevlerini dahi yerine getiremiyor. Kayıp yılların telafisi için kollarımızı sıvadık. Aydın, emsallerinden en az 20 yıl geride olan bir şehir. Şehrin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Aydın'da trafik yol, su kanalizasyon, yeşil alan ile ilgili sıkıntılar var. Özellikle trafik çok ciddi bir sorun haline geldi. Aydın hala yönünü bulamamış şehir hüviyetinde" diye konuştu.

DEPREMLE BAŞ EDEBİLECEK BİR ŞEHİR HALİNE GELECEK

Aydın'ın depremle baş edebilecek bir şehir haline geleceğini vurgulayan Mustafa Savaş, "Aydın dirençli bir şehir olacak. Can kaybı olmayacak binalar olacak. Aydın birinci derece deprem bölgesinde yer alan bir şehir. Bununla ilgili çok kapsamlı kentsel dönüşüm projelerimiz var. Zaten devletimizin de destekleri var. Herkesin huzur içerisinde mutlu olacağı yaşamaktan dolayı huzur duyacağı bir şehir olacak. Rahat ve kolay şekilde ulaşım sağlanacak. Yeşil alanlarda insanlar nefes alacak. Görsel kirlilik olmayacak. Sevdamız Aydın diyerek yola çıktık" şeklinde konuştu.

Savaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Partimizin kuruluşundan bugüne kadar yaptığımız eser ve hizmet anlayışıyla milletimizin gönlüne girmeyi başardık. Bu süreçte savunmadan ulaştırmaya, sağlıktan eğitime, turizmden güvenliğe, terörle mücadeleden sosyal yardımlara kadar her başlıkta ülkemizi çağ atlamasını sağladık. girdiği tüm seçim ve küresel krizlerden alnının akıyla çıkmayı başaran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni zafer için yola çıkmış bulunuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde "öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" demiştik. Bu seçimlerin kazananı 85 milyon vatandaşımızın tamamı olmuştur. Tarihi seçimlerde Cumhur İttifakı olarak milletimizden aldığımız icazetle Türkiye Yüzyılı'nın kapısını beraberce açtık."

GERÇEK BELEDİYECİLİK AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ

2023 yılını tamamlayıp 2024 yılının ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde artık hedeflerinin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri olduğunu belirten Savaş, "14-28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarımızı 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleriyle taçlandırmak istiyoruz. Aziz milletimiz bilir ki gerçek belediyecilik AK Parti Belediyeciliğidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmenin gururunu ve onurunu yaşıyorum, zatıalilerine şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bu tarihi 31 Mart seçimleri için çalışma vakti. Sorumluluğumuzun farkındayız. Allah yardımcımız olsun. 31 Mart seçim sürecinde geçmişte hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın hemşehrilerimizin tamamına ulaşıp kendimizi anlatacağız. Çünkü AK Parti Belediyeciliği; hizmet siyaseti ve gönül belediyeciliğidir" diye konuştu.

ÇALINMADIK KAPI, SIKMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ

Savaş , "Biz önce gönüllere talibiz. Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan Aydın'ımız için önümüzdeki seçim tarihi bir fırsattır. Hemşehrilerimizin de desteğiyle Aydın'ımızı AK Belediyecilikle buluşturmanın gayretinde olacağız. 31 Mart seçim gününe kadar çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamında, Hemşehrilerimin emaneti bize vermesiyle şehrimizi ayağa kaldıracağız. Aydın'ımıza hizmet etmek için bu şehri hak etmek gerek, biz bunu başaracağız" dedi.