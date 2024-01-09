Coşkulu karşılama

AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, 11 büyükşehir ve 15 il belediyesinde başkanlığa aday göstereceği isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıklandı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, mevcut başkan Alinur Aktaş aday gösterildi. Törenin ardından Bursa'ya dönen Başkan Aktaş, Gemlik girişinde partililer tarafından coşkulu şekilde karşılandı. Davul zurnalı ve meşaleli karşılamada partilileri selamlayan Aktaş, daha sonra Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'na gelerek Cumhur İttifakı partililerle buluşma gerçekleştirdi.Aktaş, "Bir kere bana bu emaneti teslim eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tabii ki olurlarıyla bu sürece destek veren Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum. 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 31 Mart gününe kadar, 83 gün boyunca minimum uykuyla, en az dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı Bayrağı'nı tekrar Bursa'nın gönderine çekeceğiz. Bu 5 yıl 'Kentsel dönüşüm yılı' olacak. Son 2 yıldır çok iyi bir hız aldık. Deyim yerindeyse gaza bastık. Bursa'da paket olarak da açıklayacağız, efsane kentsel dönüşümler yapacağız" dedi.2004 yılında İnegöl Belediye Başkanlığı'na seçilen, 2009 ve 2014 seçimlerinde de güven tazeleyerek bu görevi sürdüren Başkan Aktaş, ara dönemde Kasım 2017'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilmişti. 2019 seçimlerinde de Bursalıların güvenoyunu alan Başkan Aktaş, 2024 seçimlerine de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giriyor. Başkan Alinur Aktaş seçim çalışmasına Ulu Cami'de başladı. Vatandaşlara namaz sonrası çorba ikram eden Aktaş, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.