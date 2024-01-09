Destici’den Kurum’a destek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu. Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. AK Parti ve MHP arasındaki görüşmeler uzlaşıyla tamamlandı. Bizimle ve diğer partilerimizle olan görüşmeler de devam etmekte. Mutlaka ayrı gireceğimiz, birlikte seçime gireceğimiz yerler olacak. Genel fotoğrafta işbirliği içinde seçime girilecek. Cumhur İttifakı tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerden de başarıyla çıkacak" diye konuştu. ANKARA