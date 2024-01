Eyüpsultan’da dua ederek seçim çalışmasına başladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından İstanbullular ile ilk buluşmasını Eyüpsultan Camii'nde kıldığı sabah namazının ardından gerçekleştirdi. Namazın ardından Eyüpsultan Hazretleri'nin kabrini de ziyaret ederek dua etti. Daha sonra cami avlusunda Eyüpsultan Belediyesi'nin hizmet noktasında kurulan çorba ikram aracını ziyaret ederek vatandaşlara çorba, simit ile çeşitli kurabiye ve çay ikramında bulundu. Eyüpsultan'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra Fatih Camii'ne geçen Kurum, burada ilk olarak Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti. Kurum daha sonra ise önceki dönem İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarına ziyarette bulunarak dua etti. Kurum yaptığı açıklamada şunları söyledi:Dualarla başlayacağız, İnşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak, bundan sonra da öyle olacağız. Biz milletimizin zor gününde hep yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Ve bu manevi iklimde bu kutlu şehirde aziz İstanbullularla el ele kol kola yürüyemeye devam edeceğiz. Bizi hep çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiç bir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizle el ele kol kola inşallah bu süreci yürüteceğiz.Aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz. Teşkilatımızla birlikte mayıs seçimlerinden sonra yeniden İstanbul diyerek sahaya çıktık. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım, deprem riskimiz, kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği, huzuru... İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak, çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle telafi edeceğiz.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nı ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kurum'un yanına yaklaşan bir vatandaş, İBB tarafından işten çıkarıldığını belirtmesi üzerine Kurum, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız ve onların yaptığı gibi haksız yere hiçbir arkadaşımızı da işten atmayacağız" dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı dönemde orman yangını, deprem ve sel gibi doğal afetlerde gösterdiği başarılı çalışmalarla herkesin takdirini kazandı.11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, Sinop'un Ayancık ilçesi yapılan konutlarla ayağa kaldırıldı. Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinden kısa bir süre sonra Dereli, Doğankent, Tirebolu ilçeleri ihya edildi.Elazığ'da 24 Ocak 2020'deki deprem sonrasında 22 bin 441 konut yapılarak hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Van'da 23 Ekim 2011'deki 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar hızla sarıldı. 27 bin konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşların yarası hızla sarıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan yangın sonrası yanan konutların yerine yenisini yapıldı. SABAHParti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum'un baba ocağı Konya Karapınar'ın Akçayazı Mahallesi'ndeki akrabaları, Kurum'un aday olması ile büyük sevinç yaşadı.Murat Kurum'un kuzeni Mustafa Kurum (64), "Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. Daha önce yapmış olduğu vazifeler ve yaptıkları başarılar ortada. Biz İstanbul'da da başarılı olacağına inanıyoruz. Onda her zaman hizmet aşkı var" dedi.Kuzeni Metin Kurum (61) ise, "Çok çalışkan biri. Bakanlığı döneminde de yaptıklarını herkes gördü. Deprem oldu oraya koştu, yangın oldu oraya koştu, sel oldu oraya koştu. İstanbul'a da güzel hizmetler edeceğine inanıyoruz" dedi./ SABAH