Muğla adayı Aydın Ayaydın: Sorunları çözecek projelerimiz hazır

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla'nın her alanda çok büyük sorunlarının olduğunu belirterek çözüme ilişkin projelerinin hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı adaylar arasında en dikkat çeken isimlerden biri de Aydın Ayaydın oldu. Daha önce Anavatan Partisi ve CHP milletvekilliği yapan Ayaydın, ekonomi alanında uzman bir isim. AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye çapında büyük bir sürpriz yapacağını söyleyen Ayaydın, "Aslında benim için sürpriz değil. Ama başta İstanbul olmak üzere çok büyük sürprizler olacaktır. Cumhurbaşkanı'nın seçmiş olduğu bütün adaylar kendi alanında uzman, çok yetenekli kişiler. Ayrıca bu kişilerin hazırlayacakları projelerin arkasında hükümet var, devlet var. Siz istediğiniz kadar bir şeyler yapmaya gayret edin, eğer arkanızda bir devlet yoksa, bir güç yoksa bunları yapmak konusunda başarıya ulaşmak zordur. Muğla'nın sorunlarını çözeceğiz" dedi.