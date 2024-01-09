TIR’a çarpan otomobildeki bir polis öldü, diğeri yaralı

İstanbul'da görevli polis memurları Yusuf Morcalı (26) ve Mehmet Talha Selaldı (24) memleketleri Kahramanmaraş ve Hatay'a ziyarete gitmek için izin alarak yola çıktı. Yusuf Moracalı'nın kullandığı otomobil, Pozantı- Ankara otoyolu Akçatekir mevkiinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak önündeki TIR'a çarptı. Polis memuru 2 arkadaşın bulunduğu otomobil adeta hurdaya döndü. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı hayatını kaybetti. Yaralı polis memuru Yusuf Morcalı'nın tedavisi ise hastanede sürüyor. İki arkadaşın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Devriye Ekiplerinde görevli oldukları öğrenildi. Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.