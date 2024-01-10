Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan imamla görüştü: Geçmiş olsun Galip hocam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonda görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, imam Usta'yı tedavi gördüğü Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. "Kardeşçe yaşama hukukunu güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" diyen Kurum, Erdoğan'ı telefonla arayarak Usta ile görüştürdü. Görüşmede Erdoğan, "Hocam geçmiş olsun, Rabb'im şifalar versin inşallah, Rabb'im yâr ve yardımcımız olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Cami İmamı Usta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Rabb'im sizi muhafaza etsin, başımızdan eksik etmesin" dedi. Erdoğan da "Rabb'im beterinden de korusun inşallah, Allah yâr ve yardımcımız olsun. Bütün aileye selamlarımızı iletirseniz çok memnun olurum. Rabb'im şifalar versin inşallah" diyerek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den Usta'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Özdemir, "Öldürücü bir yere gelecek şekilde saldırı olmuş, yapılan ameliyat sonucunda herhangi bir şey çıkmamış. Şu anda hocamızın durumu gayet iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Bugün muhtemelen yoğun bakımda durur. Yarından itibaren de inşallah normal servise alacağız hocamızı" dedi. Erdoğan, bunun üzerine Özdemir'e teşekkür ederek, "İsabetli olan neyse onu tabii yapmakta fayda var. Rabb'im şifalar versin." dedi. Öte yandan Fatih Camii'ndeki vaazda saldırı "Tüm gönlümüzle bu çirkin davranışı lanetliyoruz" denilerek kınandı.SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: İstanbul Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in tedavileri sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Üç yerinden yara alan Usta ameliyata alındı. Yarın (bugün) normal servise çıkarılacak. Bir yerinden yara alan Erdem'in tedavisi Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanama bulunmadı. İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum. Saldırıyı kınamak ve şiddete karşı tavır almak boynumuzun borcudur. ANKARATBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: Fatih Camii'ndeki hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. Umarım saldırgan münferit bir saldırının failidir. Bunun arkasında organize işler varsa, sahipleri bilsin ki bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar şuurludur ve birliktedir. ANKARA