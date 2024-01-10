Evlat nöbeti 131’inci haftaya girdi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden acılı anne Ayten Koçhan, 8 yıldır oğlundan herhangi bir haber alamadığını söyledi. 3 yılı aşkın bir süredir eylem yaptıklarını ve eylem yapmaya devam edeceklerini ifade eden Ayten Koçhan, "Ben PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP'dir. Ersin oğlum beni duyursan dön, yolunuz yol değil. Gelin devletinize sığının. 8 senedir biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Dön, gel teslim ol. Lanet gelsin HDP'ye, lanet gelsin PKK'ya. Yeter bu anneler ağladı. Biz daha dayanamıyoruz evlat hasretine. Kim onlara destek veriyorsa hepsine lanet olsun. Allah, bizim yüreğimizdeki bu acıyı onların yüreğine versin. Bizden ne istiyorlar? Bu Kürt-Türk davası değil, bu Ermeni davasıdır. Gelin teslim olun. Yeter onlara hizmet ettiniz, gelin biraz da devlete, ananıza, babanıza hizmet edin" dedi.

Ayten Koçhan'ın eşi Alaattin Koçhan ise, "8 yıldır oğlumu Bursa'dan götürmüşler. Ersin oğlum neredeysen, duyuyorsan sesimizi çık gel. Daha yeter onların emrinde gezdiğin, onlara kölelik ettiğin. Gel, onlara yaptığını devlete yap. Ananın, babanın yanında otur. Neredeysen dön gel" şeklinde konuştu.