İzmir’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir polisi harekete geçti.

Ekipler soruşturmada isimleri geçen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkez, Karaburun, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise operasyon öncesinde yurtdışında bulunması sebebiyle yakalanamadığı belirtildi.