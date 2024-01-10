Gaziantep’te deprem sonrası dönüşüme 13 bin başvuru

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan, ağır veya orta hasarlı olan vatandaşlara tanınan yerinde dönüşüm için 13 bin kişi başvurdu. Yıkılan binaların yerine farklı bölgelerde başlatılan toplu konut çalışmalarında ise ihalesi yapılan 26 bin konutun 10 bini tamamlanarak teslim aşamasına geldi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile merkez ve bağlı mahallelerde ağır ve orta hasarlı bina sayısının 26 bin civarında olduğunu söyledi. Çeber, "Bu binaların 4 bini anında, 5 bini de acil yıkılması gereken binaydı. Şu ana kadar 11 bin bina yıkıldı. Sadece şehir merkezinde 3 bin 900 bina yıkılacak. Bunlar hemen yıkılabilecek yerlerde değiller. Sağlam binaların arasında olanlar var. Bunların arasında yine tarihi eserler ve mahkemelik olanlar var. Yıkımda şu anda yüzde 75 oranındayız. Yerinde dönüşüm için 13 bin kişi başvurdu. 32 bin 700 kişiye de 483 milyon lira kira ödemesi yapıldı" dedi. Konutların 25 bin 700'ünün ihalesinin yapıldığını ve 10 bininin de teslim aşamasına geldiğini söyleyen Vali Çeber, "TOKİ hızlı bir şekilde güvenli binalar yapıyor ama sadece bina yapmakla iş bitmiyor. Altyapısı ve diğer hizmetleri nedeniyle teslim süreci uzuyor" diye konuştu.