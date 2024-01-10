Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz

"TÜRKİYE YÜZYILI MİLLETİN VE DEVLETİN ORTAK HAYALİ"

Hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Yıllar yılları kovaladı, 2023'ü de bitirdik. Hedeflerimizin birçok kısmına ulaştık. Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri vesilesiyle milletimizin önüne yeni bir vizyon koyduk. Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkenin topyekun büyümesi ve kalkınmasının adıdır. 2023 hedeflerimizi hayata geçirdik. Türkiye yüzyılı milletin ve devletin ortak hayali.

İşimiz gerçekten zor, sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımıma gelse alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Maalesef ülkemizde bu senaryolarda figüranlık yapmak isteyen kesimler de eksik olmuyor. Basit oyunlar bizi hedefimizden uzaklaştıramaz.