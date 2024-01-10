Yangından mal kaçırır gibi

İzmir'de, gayrimenkullerini satan CHP'li ilçe belediyelerine bir yenisi daha eklendi. Dikili, Menderes, Karaburun, Çeşme, Buca, Torbalı, Selçuk, Seferihisar belediyelerinden sonra Güzelbahçe Belediyesi de mülkiyeti belediyeye ait 10 daireyi satışa çıkardı. Büyüklükleri 106 ila 149 metrekare arasında değişen daireler 23 Ocak'ta encümen aracılığı ile satışa sunulacak. Satıştan belediyenin kasasına 43 milyon liralık kaynak aktarılması öngörülüyor. CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin daireleri seçime sayılı gün kala satışa çıkarması tepki topladı. İnce'nin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğinin belli olmadığını belirten vatandaşlar, "Başkan niye acele ediyor anlaşılır gibi değil. Seçim öncesinde adeta yangından mal kaçırırcasına satış kararı alınması doğru değil" dedi.